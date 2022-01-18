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Евгений Дадонов забросил юбилейную шайбу в сезоне за «Вегас», поразив ворота «Питтсбурга»

Евгений Дадонов забросил юбилейную шайбу в сезоне за «Вегас», поразив ворота «Питтсбурга»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Завершён 1-й период, в счёте уверенно ведут хозяева – 3:0.

В середине стартовой двадцатиминутки забросить юбилейную – 10-ю шайбу в сезоне удалось 32-летнему российскому нападающему «Вегаса» Евгению Дадонову. Ему ассистировали Марк Стоун и Алекс Пьетранджело. При этом ранее на старте встречи Дадонов и сам записал результативную передачу, поучаствовав в голе Чендлера Стивенсона.

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В текущем сезоне на счету Дадонова уже 20 (10+10) очков в 38 матчах при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени.

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