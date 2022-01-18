Барбашёв, набравший 4 очка в матче с «Нэшвиллом», признан 2-й звездой встречи

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Лучшим игроком матча признан 30-летний канадский нападающий «Блюз» Брэйден Шенн, оформивший дубль и совершивший две результативные передачи за 18.58 на льду при коэффициенте полезности «+4». Российский нападающий хозяев льда Иван Барбашёв при аналогичной статистике в этой игре, но меньшем игровом времени (17.35) стал лишь второй звездой встречи. Замкнул тройку лучших форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли – на его счету гол и две передачи.
Напомним, в составе «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, а за «Нэшвилл» шайбу забросил Яков Тренин.
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