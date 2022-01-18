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Эвасон: у «Миннесоты» не было углов, под которыми шайба Маккиннона оказалась в воротах

Эвасон: у «Миннесоты» не было углов, под которыми шайба Маккиннона оказалась в воротах
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал ситуацию с голом нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в очном матче команд (3:4, бул.) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Шайба прошла под щитком голкипера «дикарей» Каапо Кяхкёнена и была засчитана судьями после долгого просмотра.

«Я спросил судей: кто взял просмотр — они или лига? В ответ услышал, что это сделала НХЛ. Также я узнал, видели ли они шайбу в воротах, они сказали, что нет.

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Теперь я с нетерпением жду видео от лиги, чтобы посмотреть, под каким углом у них оказалась шайба в сетке, потому что у нас таких углов нет. Шайба могла быть где угодно. С нетерпением жду видео от НХЛ, чтобы разобраться в ситуации. Это было бы здорово», — цитирует Эвасона в «Твиттере» журналист Майкл Руссо.

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