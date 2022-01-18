Маккиннон — о голе «Миннесоте»: не знал, увидят ли судьи шайбу в воротах со своего обзора

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:3, бул.). Снаряд прошёл под щитком голкипера «дикарей» Каапо Кяхкёнена и был засчитан судьями после долгого просмотра.
«Я не знал, засчитают гол или нет. Очевидно, что шайба прошла под щитком вратаря, но я не знал, смогут ли это увидеть судьи со своего угла обзора», — цитирует Маккиннона в «Твиттере» журналист Петер Бауг.
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Отметим, что в прошедшей встрече дублем отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
В следующем матче «Миннесота» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Колорадо» проведёт матч с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 22 и 20 января соответственно.
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