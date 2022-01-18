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«Особенный игрок». Главный тренер «Миннесоты» — о Капризове

«Особенный игрок». Главный тренер «Миннесоты» — о Капризове
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал игру российского нападающего клуба Кирилла Капризова в прошедшей встрече с «Колорадо Эвеланш» (3:4, бул.) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Кирилл — особенный игрок. Их звено (Капризов, Матс Цуккарелло и Райан Хартман) в целом стало особенным для нас, и они отлично справились со своей работой в прошедшей встрече», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.

В матче с «Колорадо» 24-летний россиянин стал автором двух заброшенных шайб, заработав показатель полезности «+2» за 18.50 минут на льду. Всего на счету Капризова в текущем регулярном чемпионате 34 матча, в которых он набрал 44 (16+28) очка при показателе полезности «+17».

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