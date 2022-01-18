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Тренер «Сан-Хосе» — о пента-трике Майера: не могу припомнить такого же парня в огне

Тренер «Сан-Хосе» — о пента-трике Майера: не могу припомнить такого же парня в огне
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер прокомментировал игру швейцарского нападающего клуба Тимо Майера в прошедшей встрече Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2). Форвард сумел забросить пять шайб за одну игру.

«Я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел такого же парня в огне. Было приятно наблюдать за его игрой. У Майера выходит отличный сезон. И то, что он был выбран участником Матча звёзд НХЛ, это полностью заслуженно… Я считаю, что мы проделали хорошую, тяжёлую работу и получили вознаграждение, как и Тимо в частности», — цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Майер стал первым хоккеистом с 1994 года, которому удалось забросить пять шайб за первые два периода в матче НХЛ.

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