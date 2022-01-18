Сергачёв: травмы — огромный вызов для «Тампы». Но все знают, что нужно делать

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, в чём нужно прибавить клубу и ему лично, а также прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.



Во время тренировочного занятия команды в понедельник на льду присутствовали всего пять защитников из основной обоймы. Зак Богосян пропустит две-три недели из-за травмы нижней части тела. Плюс не принимали участия в тренировке Эрик Чернак и Ян Рутта.



«Травмы? Для нас это огромный вызов. Но все знают, что нужно делать. Все являются игроками уровня НХЛ. Так что мы все готовы сделать шаг вперёд и проводить на льду больше времени, если потребуется.



Мы не стоим на месте, все стараются работать над собой и улучшать игру в обороне. Плюс, конечно, у нас в воротах играет лучший голкипер в мире, который подчищает за нами ошибки.



Мы не всегда играем стабильно. Я сейчас говорю не про один конкретный матч, а про отрезок, например, из пяти встреч. В трёх матчах мы можем сыграть здорово, а в двух остальных — так себе. Так что мы продолжаем улучшать нашу стабильность и стараемся играть хорошо в каждой встрече.



Играть не на своём фланге непросто при игре в обороне. Особенно во время быстрых отрывов, потому что приходится делать передачи с неудобной руки. То же самое можно сказать и о действиях после перехватов соперника и контратаках. При игре справа мне нужно лучше читать игру. А при игре в атаке нужно по-другому подстраиваться под броски в касание.



Плюс есть ещё несколько разных мелочей. В целом перестроиться действительно нелегко. Но я беру на себя этот вызов. И несколько раз я уже был в подобных ситуациях. Если помните, на протяжении своего второго полноценного сезона я играл справа в паре с Брэйдоном Коберном. Так что всё в порядке», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.