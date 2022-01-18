Майер — о пента-трике: последний раз забивал столько, наверное, в юниорской лиге Швейцарии

Швейцарский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер поделился эмоциями от пента-трика в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2).



«Если честно, я не помню, когда последний раз забивал столько. Наверное, где-нибудь в юниорской лиге в Швейцарии. Это особенный опыт, конечно, крутое чувство. Но в то же время не хочется взлетать слишком высоко. Завтра у нас выходной, после чего мы вернёмся к работе. Такое однозначно придаёт уверенности, но мне тут же хочется вернуться и работать», — приводит слова Майера официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 25-летний форвард принял участие в 35 матчах, набрав в них 45 (20+25) очков при показателе полезности «+14».