Сорокин — о конкуренции с Варламовым: чувствую себя хорошо. У нас отличная ротация

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1) прокомментировал конкуренцию с другим россиянином — Семёном Варламовым.
«Мне удобно. У нас отличная ротация, когда я играю одну игру, а в другой выходит Семён Варламов. Я чувствую себя хорошо», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшей встрече 26-летний российский страж ворот «Айлендерс» отразил 26 бросков из 27 и был признан лучшим игроком этой встречи. Всего на его счету 22 матча в регулярном чемпионате — 2021/2022, в которых он имеет процент отражённых бросков 92,7% и коэффициент надёжности 2,37.
«Островитяне» набрали 30 очков после 31 матча текущего сезона и занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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