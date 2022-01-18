Илья Сорокин признан лучшим игроком матча «Айлендерс» — «Филадельфия»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, вследствие которой гости продлили свою серию поражений до 8 матчей.

26-летний российский страж ворот «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27 и был признан лучшим игроком этой встречи.

Вторая звезда – 30-летний американский форвард «островитян» Брок Нельсон, забросивший шайбу и отдавший одну голевую передачу за 16.38 на льду при показателе полезности «+2».

Замкнул тройку лучших 24-летний канадский нападающий хозяев Энтони Бовиллье, на счету которого один гол за 15.42 на площадке при коэффициенте полезности «+2».

Напомним, «Айлендерс» набирают 30 очков за 31 матч текущего сезона и занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (33) – на 12-м месте, имея на 7 игр больше, чем у «островитян».