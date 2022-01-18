Чьё отсутствие в расширенном составе сборной России на Олимпиаду удивляет больше всего?

Вчера, 17 января, Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



В список вошли 37 хоккеистов, в числе которых не оказалось несколько звёздных игроков Континентальной хоккейной лиги.



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Напомним, окончательный состав из 25 хоккеистов, которые отправятся на Олимпиаду, будет объявлен 23 января.



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии, начало — в 11:40 мск. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).