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Чьё отсутствие в расширенном составе сборной России на Олимпиаду удивляет больше всего?

Чьё отсутствие в расширенном составе сборной России на Олимпиаду удивляет больше всего?
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Вчера, 17 января, Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

В список вошли 37 хоккеистов, в числе которых не оказалось несколько звёздных игроков Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: чьё отсутствие в расширенном составе сборной России на Олимпиаду удивляет больше всего?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, окончательный состав из 25 хоккеистов, которые отправятся на Олимпиаду, будет объявлен 23 января.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии, начало — в 11:40 мск. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Календарь ОИ-2022
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