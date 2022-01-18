До Пекина не доедут. 12 игроков, которых могут отцепить из сборной России перед Олимпиадой

У сборной России, как всегда, особенная стать. Чехи и американцы уже успели объявить окончательные составы на Игры. Скорее всего, другие топ-сборные тоже сделают это без всяких предварительных раскланиваний. Наша же команда устраивает масштабные сборы, да ещё и раньше всех — как будто 50 игр регулярного сезона и Евротура было мало, а вот пара дней Новогорска всё расставит по местам.

Впрочем, это же даёт нам возможность лишний раз порассуждать о тех, кого отцепят после сборов, и тех, кого даже до сборов решили не допускать. Таких невезучих в этом составе будет 12 человек. Прикинем, кто это будет, из учёта того, что в финальный состав войдут 8 защитников и 14 форвардов

Вратари

Дмитрий Шугаев, Ярослав Аскаров

Самая малочисленная позиция состава смотрится и наиболее предсказуемой. Понятно, что вряд ли поедет в Пекин Шугаев — этот сезон стал для кипера «Северстали» первым полноценным в КХЛ, ещё два года назад он больше играл в ВХЛ, и крайне сложно представить, что игроку с минимумом опыта доверят дело государственной важности даже в качестве третьего кипера.

Ярослав Аскаров Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Интереснее с Аскаровым. Пока парой вратарей на Олимпиаду рисуются Федотов — Билялов, и третий почти наверняка будет просто смотреть игры, пусть и с лучших мест. Мы недавно слышали о советской традиции возить третьим вратарём на игры молодого — только такой традиции нет из-за того, что раньше на международные турниры ездили лишь два кипера. Поэтому ставим на то, что третьим будет Самонов, у которого банально есть опыт.

Защитники

Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Дмитрий Вишневский, Егор Яковлев

Увы, в выбор состава вмешивается ковид — у уфимского защитника он проходит не в бессимптомной форме, поэтому пока Шакир не может присоединиться к сборной. В худшем варианте вполне возможно, что он и не доедет до Новогорска. Учитывая то, что ПЦР-тесты долго могут выдавать «плюсы», все требования организаторов и непонятное состояние Шакира после болезни, из кандидатов его, увы, вычёркиваем. По Чистякову всё проще — примерно в половине игр «Авангарда» Семён не получал и десяти минут игрового времени, его вызов — пока чистый аванс, пусть и для большого таланта.

Удивляет в списке и Дмитрий Вишневский. Нельзя сказать, что защитник не был на виду, он играл по 20 минут за матч ещё в постзнарковском «Динамо» и пару раз ездил в сборную, которую возглавлял Олег Валерьевич. Однако даже на Евротур Вишневский не попадал пять лет. Возможно, тренеры хотят использовать в сборной спартаковскую пару с Никишиным? Но молодой защитник в клубе чаще играл со шведом Хеедом.

Нападающие

Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Артём Каюмов, Артём Галимов, Антон Слепышев, Владимир Ткачёв

Самую странную историю сборов подарил нам Артём Галимов, который стал сборником Шрёдингера, находившимся одновременно в сборной и вне неё. Впрочем, даже без этого эпизода сложно было бы представить себе казанского центра в сборной: в этом году его явно накрыла кахаэловская версия «синдрома второгодника» и он коллекционирует только критику в свой адрес.

Каюмов понравился в четвёртом звене на Евротуре, но получил мало игрового времени — да и в этой сборной будет очень много людей, которые привыкли без вопросов пахать в нижних звеньях. Скорее всего, эту роль отдадут парням из ЦСКА. Зато Владимир Ткачёв был не очень убедителен на московском этапе — и даже в сборной, которая применяет концепцию «сдвоенного центра», будет сложно найти место.

В чём риск потенциального вызова Галиева в сборную? Непонятно, насколько он будет самодостаточен без Шипачёва — конечно, у них есть клубная связка, но тот же Гусев играл с Вадимом давно, да и вообще почти все форварды сборной достойно могут сыграть с её лучшим игроком. Поэтому Станислав здесь — «кот в мешке», от которого в нашем виртуальном отборе мы отойдём. Чем-то похожа история с Грицюком — есть большие сомнения, что в сборной ему сразу доверят место в топ-6, а места оборонительных форвардов заняты довольно прочно.

Станислав Галиев Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Наконец, остаётся «12-й лишний». В этой сборной очень много форвардов ЦСКА — и хотя практика Пхёнчхана показала, что для претендента в сборную это, скорее, плюс, рискнём предположить — лишним будет Слепышев. Штаб показал, что готов часто применять схему со сдвоенным центром, как мы видели на Кубке Первого канала, и это может испортить жизнь многим крайним форвардам, у которых раньше вся борьба была между собой. Да и как чисто атакующее оружие, а не на точке и в борьбе, игроки ЦСКА в этом году откровенно разочаровывают.

Но, может быть, безо всяких шуток несколько дней сбора в Новогорске станут решающими для отсева кандидатов. Тогда все эти прогнозы будут абсолютно бессмысленными.