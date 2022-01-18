«Меня это совершенно не волнует». Барбашёв — о личном снайперском рекорде в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв после победного матча с «Нэшвилл Предаторз» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прокомментировал обновление личного снайперского рекорда. В прошедшей встрече 26-летний форвард сумел забросить две шайбы и отдать две голевые передачи.



«Сейчас меня это совершенно не волнует. Приятно, конечно, но главное, что выигрывает команда. У нас часто выбывают ребята, но кто бы ни попадал в состав, он отдаёт все силы для победы. У нас особенная команда», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 26-летний форвард принял участие в 38 матчах, набрав 34 (15+19) очка при показателе полезности «+8». Ранее его лучшим результатом были 14 шайб за 80 встреч в сезоне-2018/2019.