Владелец «Вегаса»: «Баффало» предлагало Айкела всем. Там работают грамотные люди

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли поделился мнением об обмене американского нападающего Джека Айкела из «Баффало Сэйбрз».



«Мы очень серьёзно отнеслись к этому вопросу во время предсезонки, потому что «клинки» предлагали обмен всем, но у большинства клубов, проявивших интерес, были проблемы с потолком зарплат.



«Баффало» просил очень много, но потом цена стала реалистичнее. Там работают грамотные люди. Они не спешили, и в итоге мы заплатили им немало. Они получили двух хороших игроков: одного очень перспективного парня Пейтона Кребса, а другой уже всем доказал, чего он стоит, — это Алекс Так. И они получили выбор в первом раунде», — приводит слова Фоли официальный сайт НХЛ на русском языке.

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