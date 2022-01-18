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В «Витязе» поддержат любое решение КХЛ по возобновлению сезона

В «Витязе» поддержат любое решение КХЛ по возобновлению сезона
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий высказался по поводу возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сначала хотелось услышать официальную конкретную позицию по продолжению чемпионата. Мы любую позицию примем, главное — играть в хоккей. Если объявят плей-ин, значит, будет плей-ин. Вообще, нужно доиграть все матчи регулярного чемпионата, все в равных условиях, сейчас практически у всех команд уехали сборники», — приводит слова Варицкого ТАСС.

15 января Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат в связи с увеличением количества заболевших COVID-19. В данный момент в лиге обсуждаются различные варианты возобновления регулярки. Одним из таких вариантов является проведение плей-ин (турнира между 7-й, 8-й, 9-й и 10-й командами конференций за две путёвки в плей-офф)

«Витязь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 48 матчах.

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