В «Витязе» поддержат любое решение КХЛ по возобновлению сезона

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий высказался по поводу возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Сначала хотелось услышать официальную конкретную позицию по продолжению чемпионата. Мы любую позицию примем, главное — играть в хоккей. Если объявят плей-ин, значит, будет плей-ин. Вообще, нужно доиграть все матчи регулярного чемпионата, все в равных условиях, сейчас практически у всех команд уехали сборники», — приводит слова Варицкого ТАСС.



15 января Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат в связи с увеличением количества заболевших COVID-19. В данный момент в лиге обсуждаются различные варианты возобновления регулярки. Одним из таких вариантов является проведение плей-ин (турнира между 7-й, 8-й, 9-й и 10-й командами конференций за две путёвки в плей-офф)



«Витязь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 48 матчах.

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