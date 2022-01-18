«Вашингтон» занимает лишь 27-е место из 32 по реализации большинства. Лидирует «Эдмонтон»

«Вашингтон Кэпиталз» занимает лишь 27-е место по реализации большинства в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Всего в НХЛ 32 клуба.

Процент реализации большинства «столичных» — 15,8. У «Вашингтона» за 39 матчей было 114 попыток на реализацию численного преимущества, за которые удалось забросить 18 шайб. Хуже результаты лишь у пяти команд: «Филадельфии Флайерз» (15,7%, 108 попыток и 17 голов), «Детройт Ред Уингз» (15%, 113 попыток и 17 голов), «Нью-Джерси Дэвилз» (14,7%, 102 попытки и 15 голов), «Аризоны Койотс» (12,9%, 101 попытка и 13 голов) и «Монреаль Канадиенс» (11,6%, 112 попыток и 13 голов).

Лидирует по большинству «Эдмонтон Ойлерз» — 30,3%. За 99 попыток «нефтяники» забросили 30 шайб.

Кроме того, «Вашингтон» является одной из худших команд по количеству пропущенных в большинстве голов, их процент составляет 0,13. «Столичные» пропустили пять голов. Больше голов при игре с численным преимуществом допустили лишь «Сан-Хосе Шаркс», «Филадельфия» и «Нью-Джерси» — у команд по шесть шайб.

Отметим, что в текущем сезоне капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд по голам в большинстве в истории НХЛ.