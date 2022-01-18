Стали известны имена последних игроков, приглашённых на Матч звёзд НХЛ. Среди них Стэмкос

Национальная хоккейная лига объявила имена хоккеистов, которые займут оставшиеся места на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.
Ими стали нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (Атлантический дивизион), «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри (Центральный дивизион), «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад (Столичный дивизион) и «Анахайм Дакс» Трой Терри (Тихоокеанский дивизион).
Однако отмечается, что левый нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, занявший второе место в голосовании столичного дивизиона, заменит Зибанеджада, который не может присутствовать по личным причинам.
Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Напомним, Матч звёзд НХЛ — 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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