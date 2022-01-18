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Стали известны имена последних игроков, приглашённых на Матч звёзд НХЛ. Среди них Стэмкос

Стали известны имена последних игроков, приглашённых на Матч звёзд НХЛ. Среди них Стэмкос
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Национальная хоккейная лига объявила имена хоккеистов, которые займут оставшиеся места на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

Ими стали нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (Атлантический дивизион), «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри (Центральный дивизион), «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад (Столичный дивизион) и «Анахайм Дакс» Трой Терри (Тихоокеанский дивизион).

Однако отмечается, что левый нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, занявший второе место в голосовании столичного дивизиона, заменит Зибанеджада, который не может присутствовать по личным причинам.

Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Напомним, Матч звёзд НХЛ — 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).

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