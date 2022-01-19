Победный гол «Кэпиталз» в овертайме: Кузнецов разобрался с защитниками и отдал пас. Видео

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Основное время матча завершилось вничью – 3:3. Победу в овертайме одержали хозяева.
Победную шайбу в дополнительное время забросил канадский нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, а ассистировал ему россиянин Евгений Кузнецов, который обыграл защитника «Виннипега» и отдал партнёру передачу из-за ворот.
Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».
Первую шайбу «Кэпиталз» в матче забросил Александр Овечкин. Российский форвард вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ – теперь на счету Александра 55 (27+28) очков. На втором месте идёт нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 54 (26+28) очка.
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