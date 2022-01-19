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«Виннипег» стал первым клубом в истории НХЛ, которому Овечкин забросил 50 шайб за карьеру

«Виннипег» стал первым клубом в истории НХЛ, которому Овечкин забросил 50 шайб за карьеру
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В этом матче 27-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. 36-летний нападающий забросил свою 757-ю шайбу в НХЛ. 50 из этих голов пришлись на долю франшизы «Виннипега» (с учётом истории «Атланты Трэшерз»), что является лучшим результатом для Овечкина по голам в ворота одного клуба НХЛ.

49 шайб от Александра пропустила «Тампа-Бэй Лайтнинг». На третьем месте располагается «Каролина Харрикейнз», чьи ворота Овечкин поражал 44 раза. Следом идут «Флорида Пантерз» (43) и «Филадельфия Флайерз» (42).

«Чудо природы». Овечкин положил 757-й гол и стал абсолютно лучшим форвардом сезона НХЛ «Чудо природы». Овечкин положил 757-й гол и стал абсолютно лучшим форвардом сезона НХЛ
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