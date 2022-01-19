Элерс выбыл на неопределённый срок после столкновения с Орловым

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.



Нападающий гостей Николай Элерс получил травму после столкновения с российским защитником Дмитрием Орловым, сообщает Sportsnet.



По информации источника, у Элерса проблемы с коленом, игрок пропустит точно больше одной игры. Нападающий после столкновения в третьем периоде даже не смог сам покинуть лёд, ему помогали уйти. Повторное обследование серьёзности травмы игрока проведут завтра.

В текущем сезоне Элерс принял участие в 34 матчах, в которых 13 раз забил и 12 раз отдал пас на гол партнёрам.