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Элерс выбыл на неопределённый срок после столкновения с Орловым

Элерс выбыл на неопределённый срок после столкновения с Орловым
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Нападающий гостей Николай Элерс получил травму после столкновения с российским защитником Дмитрием Орловым, сообщает Sportsnet.

По информации источника, у Элерса проблемы с коленом, игрок пропустит точно больше одной игры. Нападающий после столкновения в третьем периоде даже не смог сам покинуть лёд, ему помогали уйти. Повторное обследование серьёзности травмы игрока проведут завтра.

В текущем сезоне Элерс принял участие в 34 матчах, в которых 13 раз забил и 12 раз отдал пас на гол партнёрам.

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