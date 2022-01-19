Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» на домашнем льду разгромил возглавляющую турнирную таблицу «Флориду»

«Калгари» на домашнем льду разгромил возглавляющую турнирную таблицу «Флориду»
Комментарии

На стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерссон (Годро, Ткачук) – 04:36' (5x4)   2:0 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 11:36' (5x5)   2:1 Беннетт (Марчмент, Вераге) – 32:36' (5x5)   3:1 Монахан (Годро) – 36:03' (5x4)   4:1 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 43:47' (5x5)   5:1 Монахан (Годро, Ткачук) – 46:43' (5x5)

В первом периоде «Калгари» забросил две безответных шайбы – отличились Расмус Андерссон и Блейк Коулман.

В середине второго периода Сэм Беннетт из «Флориды» отыграл одну шайбу для своей команды, но через несколько минут Шон Монахан сделал счёт 3:1.

На 44-й минуте гол забил нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачук, а через три минуты Монахан сделал дубль и установил окончательный счёт на табло.

«Калгари» прервал серию из четырёх поражений кряду, а «Флорида» проиграла впервые за пять матчей.

Новость по теме
Овечкин обогнал Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022