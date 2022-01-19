«Калгари» на домашнем льду разгромил возглавляющую турнирную таблицу «Флориду»

На стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:1.

В первом периоде «Калгари» забросил две безответных шайбы – отличились Расмус Андерссон и Блейк Коулман.

В середине второго периода Сэм Беннетт из «Флориды» отыграл одну шайбу для своей команды, но через несколько минут Шон Монахан сделал счёт 3:1.

На 44-й минуте гол забил нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачук, а через три минуты Монахан сделал дубль и установил окончательный счёт на табло.

«Калгари» прервал серию из четырёх поражений кряду, а «Флорида» проиграла впервые за пять матчей.