«Калгари» на домашнем льду разгромил возглавляющую турнирную таблицу «Флориду»
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На стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерссон (Годро, Ткачук) – 04:36' (5x4) 2:0 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 11:36' (5x5) 2:1 Беннетт (Марчмент, Вераге) – 32:36' (5x5) 3:1 Монахан (Годро) – 36:03' (5x4) 4:1 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 43:47' (5x5) 5:1 Монахан (Годро, Ткачук) – 46:43' (5x5)
В первом периоде «Калгари» забросил две безответных шайбы – отличились Расмус Андерссон и Блейк Коулман.
В середине второго периода Сэм Беннетт из «Флориды» отыграл одну шайбу для своей команды, но через несколько минут Шон Монахан сделал счёт 3:1.
На 44-й минуте гол забил нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачук, а через три минуты Монахан сделал дубль и установил окончательный счёт на табло.
«Калгари» прервал серию из четырёх поражений кряду, а «Флорида» проиграла впервые за пять матчей.
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