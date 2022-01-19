Яшин: Овечкин — великий игрок, это понятно всем. Очень рад за Сашу

Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин поделился мнением об игре российского форварда Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Александр молодец! Он великий игрок, это понятно всем. Очень рад за Сашу. Радуюсь его голам и надеюсь, что будет продолжать показывать такой результат и в дальнейшем. Главное, чтобы не было травм. Если говорить о его участии на Олимпиаде в 2026 году, то всё будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Просто хочу пожелать ему удачи», – цитирует Яшина «Спорт-экспресс».
Сегодня, 19 января, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
В этой встрече российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 27-й в сезоне. Таким образом, он возглавил гонки бомбардиров и снайперов, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.
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