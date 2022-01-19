Уилсон — о победной шайбе: если честно, надеялся, что Кузя всё сделает сам

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал победную шайбу в ворота «Виннипег Джетс», заброшенную после передачи россиянина Евгения Кузнецова. Кузнецов обыграл защитника «Виннипега» и отдал партнёру передачу из-за ворот.
«Я надеялся, если честно, что Кузя всё сделает сам. Но я просто попытался дать ему больше ледового пространства. Он набрал очень хороший ход, и я знал, что он будет искать меня, когда прорвётся к воротам», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Основное время матча завершилось вничью – 3:3. Победу в овертайме одержали хозяева.
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