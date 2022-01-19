«Адмирал» объявил о продлении контракта с Шулаком через фильм «Пираты Карибского моря»

Приморский «Адмирал» объявил о продлении контракта с защитником Либором Шулаком через отрывок из фильма «Пираты Карибского моря». Защитник предстал в образе главного героя фильма – Джека Воробья.

Напомним, новое соглашение будет длиться до 30 апреля 2023 года.

Защитник выступает за «Адмирал» с 2021 года. Он не пропустил ни одной игры с начала сезона, набрав 26 очков в 49 матчах. На его счету восемь заброшенных шайб и 18 результативных передач.



Ранее чешский защитник играл за команды «Хомутов», «Зноймо», «Пеликанс», «Гранд-Рапидс», «Детройт», «Северсталь», «Куку» и «Карпят». За «Северсталь» он выступал в сезоне-2019/2020.

В текущем сезоне подопечные Леонида Тамбиева занимают 11-е место в таблице Восточной конференции.