«Адмирал» объявил о продлении контракта с Шулаком через фильм «Пираты Карибского моря»
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Приморский «Адмирал» объявил о продлении контракта с защитником Либором Шулаком через отрывок из фильма «Пираты Карибского моря». Защитник предстал в образе главного героя фильма – Джека Воробья.
Напомним, новое соглашение будет длиться до 30 апреля 2023 года.
Защитник выступает за «Адмирал» с 2021 года. Он не пропустил ни одной игры с начала сезона, набрав 26 очков в 49 матчах. На его счету восемь заброшенных шайб и 18 результативных передач.
Ранее чешский защитник играл за команды «Хомутов», «Зноймо», «Пеликанс», «Гранд-Рапидс», «Детройт», «Северсталь», «Куку» и «Карпят». За «Северсталь» он выступал в сезоне-2019/2020.
В текущем сезоне подопечные Леонида Тамбиева занимают 11-е место в таблице Восточной конференции.
Новость по теме«Адмирал» продлил контракт с Шулаком
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