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Макинтайр: Овечкин получил чит-код для рекорда Гретцки. Или он играет на сложности «легко»

Макинтайр: Овечкин получил чит-код для рекорда Гретцки. Или он играет на сложности «легко»
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Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки.

«Только подумайте: в этом году он идёт по графику в 55 голов за 82 матча регулярного сезона, что будет его лучшим результатом за регулярку с тех пор, как он забил 56 голов в сезоне-2008/2009. Единственная кампания, завершившаяся лучше, случилась лишь годом ранее, в сезоне-2007/2008, когда у него было 65 шайб.

Он охотится за Великим. И это только вопрос времени, когда Великая Восьмёрка будет смотреть на всех остальных свысока.

На данный момент Овечкин занимает четвёртое место по голам в истории. Он должен подняться на 3-е место в течение нескольких недель, так как отстаёт от Яромира Ягра всего на 9 голов (несмотря на то, что сыграл почти на 500 матчей меньше). Он в 44 шайбах от Горди Хоу и должен догнать его в какой-то момент в следующем сезоне. После этого останется лишь свергнуть ещё одну легенду — как финального босса в видеоигре.

Для которого Овечкин, похоже, получил чит-код. Или, по крайней мере, играет на уровне сложности «легко».

Такими темпами он может добиться этой отметки до того, как на его праздничном торте будет 40 свечей. Учитывая, что он с возрастом становится лучше, как прекраснейшие из вин, есть ли кто-нибудь, кто верит, что в конце концов этого не произойдёт? Помимо того, что он до пугающего стабильно набирает очки, он зарекомендовал себя как один из самых стойких игроков в лиге. Овечкин пропустил всего 24 матча из-за травм за свои 17 сезонов, что является своего рода колдовством», — приводит слова Макинтайра Winnipeg Free Press.

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