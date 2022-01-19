Макинтайр: Овечкин получил чит-код для рекорда Гретцки. Или он играет на сложности «легко»

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки.

«Только подумайте: в этом году он идёт по графику в 55 голов за 82 матча регулярного сезона, что будет его лучшим результатом за регулярку с тех пор, как он забил 56 голов в сезоне-2008/2009. Единственная кампания, завершившаяся лучше, случилась лишь годом ранее, в сезоне-2007/2008, когда у него было 65 шайб.



Он охотится за Великим. И это только вопрос времени, когда Великая Восьмёрка будет смотреть на всех остальных свысока.

На данный момент Овечкин занимает четвёртое место по голам в истории. Он должен подняться на 3-е место в течение нескольких недель, так как отстаёт от Яромира Ягра всего на 9 голов (несмотря на то, что сыграл почти на 500 матчей меньше). Он в 44 шайбах от Горди Хоу и должен догнать его в какой-то момент в следующем сезоне. После этого останется лишь свергнуть ещё одну легенду — как финального босса в видеоигре.



Для которого Овечкин, похоже, получил чит-код. Или, по крайней мере, играет на уровне сложности «легко».



Такими темпами он может добиться этой отметки до того, как на его праздничном торте будет 40 свечей. Учитывая, что он с возрастом становится лучше, как прекраснейшие из вин, есть ли кто-нибудь, кто верит, что в конце концов этого не произойдёт? Помимо того, что он до пугающего стабильно набирает очки, он зарекомендовал себя как один из самых стойких игроков в лиге. Овечкин пропустил всего 24 матча из-за травм за свои 17 сезонов, что является своего рода колдовством», — приводит слова Макинтайра Winnipeg Free Press.