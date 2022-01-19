Белорусский форвард «Вашингтона» Протас объяснил, как смог забить крутой гол «Виннипегу»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал свой гол во встрече с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ).

«Было отличное вбрасывание, мы сделали то, что планировали. Просто играли быстро, как и говорили перед вторым периодом. Шульц отлично сыграл, Уилсон остановился, сделал паузу и отдал пас. Так что всё сработало, и мы, вероятно, заслужили этот гол своей рабочей этикой и движением шайбы», — приводит слова Протаса телеграм-канал «Белорусский хоккей».



Напомним, в ночь с 18 на 19 января Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3. Протас, проведя на площадке 13.36, забросил шайбу, заработал показатель полезности «+1» и был признан второй звездой.

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