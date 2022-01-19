Winnipeg Free Press объяснил, почему Александр Овечкин превосходит Коннора Макдэвида

Обозреватель Winnipeg Free Press Майк Макинтайр объяснил, в чём капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превосходит нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«В том, как Овечкин добился успеха, нет ничего ужасно сложного или хитрого, что только усиливает его ауру. Каждая собака во дворе знает, что он будет пытаться делать каждую смену, особенно когда дело доходит до игры в большинстве, где он недавно обогнал Дэйва Андрейчука по количеству голов за всю историю НХЛ. Соперники точно знают, где он будет находиться на льду. Все его товарищи по команде попытаются подкармливать его передачами в его «офисе». И тот, кто придумает, как остановить его на постоянной основе, станет первым.

Овечкин хорош не только своими личными и командными достижениями. Он привлекателен и харизматичен, крупная личность вкупе со своим мощнейшим броском, который вдохновил целое поколение игроков — как современных, так и уже завершивших карьеры. Патрик Лайне, как вы помните, всегда говорил о том, как сильно он боготворил Овечкина. Мой любимый сын, только начавший свою карьеру в низших лигах в 2006 году в пятилетнем возрасте, быстро определил Ови как своего любимого игрока, и эта метка сохраняется и по сей день.

Каким бы устрашающим ни был Коннор Макдэвид — и когда-нибудь он сможет получить статус лучшего всестороннего хоккеиста всех времён, — он не обладает таким же крутым образом и не имеет такого же мощного голоса в спорте. Его короткие угрюмые интервью из Эдмонтона, особенно когда «нефтяники» проходят через очередной спад в этом, кажется, бесконечном цикле, стали утомительными.



Овечкин производит впечатление большого ребёнка, который отлично проводит время, когда зашнуровывает коньки или оказывается перед камерой. Я всегда сосредотачиваюсь на нём во время разминки перед матчами из-за неистовой энергии, которую он привносит в то, что обычно является довольно утомительным делом.



Я бы посоветовал вам тоже следить за Овечкиным — хотя бы по той причине, что мы наблюдаем, как история разворачивается перед нами. Из-за этого и из-за того, что он может забить, конечно. Потому что это то, что он делает», — цитирует Макинтайра Winnipeg Free Press.