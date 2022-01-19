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Е. Яковлев: на чемпионате мира к Канаде отнеслись с недооценкой. Итог знаем, какой был

Е. Яковлев: на чемпионате мира к Канаде отнеслись с недооценкой. Итог знаем, какой был
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Защитник сборной России Егор Яковлев рассказал об атмосфере в команде, а также поделился мыслями о том, стоит ли продолжать регулярный чемпионат КХЛ.

«Илья Ковальчук вместе с нами не тренируется (смеётся). В сборной всегда отличная атмосфера, все ребята рады увидеть друг друга. Не помню такого, чтобы атмосфера была не очень. У нас всегда хорошая и дружная команда. Когда приезжаешь в сборную, то распределения на клубы нет. Мы все — одна команда, все общаются друг с другом. Я был на прошлой Олимпиаде, мне всё очень понравилось. Неважно, кто поехал, кто не поехал. Наша задача — раз вызвали, нужно играть.

На базе у нас будут матчи между собой. Из-за ковидных норм мы не можем с кем-то сыграть.

Это Олимпийские игры. Нужно серьёзно относиться к каждому сопернику. В том году на чемпионате мира к канадцам отнеслись с недооценкой. Многие до матча говорили, что сборная России выиграла. Мы знаем, какой был итог.

Стоит ли доигрывать регулярный чемпионат КХЛ? Сложная ситуация. Эти матчи некуда вставлять. У лиги будет непростой выбор. Думаю, они достойно выйдут из ситуации. Посмотрим, как всё будет. Если только клубы будут договариваться играть между собой без сборников во время олимпийской паузы», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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