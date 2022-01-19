В Швеции хоккеист клюшкой разбил лицо и сломал челюсть сопернику

Матч пятой шведской лиги был прерван после кошмарного инцидента, сообщает Aftonbladet.

Это случилось после того, как игрок хоккейного клуба «Гевлелагет» ударил клюшкой по лицу соперника.



В середине третьего периода матча «Гевлелагет» — «Хилле» 19-летний защитник Кид Андерссон, находясь на скамейке запасных, во время встречи облил водой хоккеиста противоположной команды. Соперник решил отомстить за это и изо всех сил ударил Андерссона клюшкой по лицу.



В итоге у пострадавшего, защитника «Хилла» Кида Андерссона, разбито лицо и сломана верхняя челюсть. Хоккеиста доставили в больницу. Кроме того, отмечается, что отец Андерссона с полицейскими составил протокол на хоккеисту, нанёсшего тяжёлые травмы его сыну.

Фотографии повреждений можно посмотреть здесь.