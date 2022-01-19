Элерс, получивший травму после грубого удара Орлова в колено, пропустит минимум три матча

Нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс пропустит минимум три матча из-за травмы, сообщает в своём «твиттере» журналист Кен Вайб. Форвард исключён из оставшейся части гостевого выезда, в ходе которой «реактивные» должны встретиться с «Нэшвилл Предаторз», «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».
Элерс получил травму в матче с «Вашингтон Кэпиталз». В третьем периоде российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов нанёс грубый удар в колено нападающему «Виннипега». Департамент безопасности игроков НХЛ изучит этот эпизод. Россиянин может получить штраф или дисквалификацию.
Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
30-летний Орлов в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+17».
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