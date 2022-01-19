«Оттава» собирается провести переговоры с форвардом СКА Кузьменко после окончания сезона

Нападающим СКА Андреем Кузьменко всё ещё интересуется «Оттава Сенаторз», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.



Отмечается, что согласно словам агента российского хоккеиста форвард пока не намерен вести переговоры, так как сосредоточен на возможности сыграть на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и на завершении сезона в КХЛ.

После сезона стороны смогут провести предметные переговоры. Контракт Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В текущем регулярном чемпионате Кузьменко принял участие в 45 матчах, набрав в них 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». Всего на счету форварда 360 встреч в КХЛ, в которых он набрал 215 (96+119) результативных баллов при общей полезности «+113». СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 45 проведённых матчей.