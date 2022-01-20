Маккиннон проводит свой 600-й матч за «Колорадо»

В эти минуты в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный – 0:0.



Натан Маккиннон проводит свой 600-й матч в НХЛ. В прошлом матче он набрал своё 600-е результативное действие.



Маккиннон стал седьмым игроком в истории «Колорадо Эвеланш» (до 1995 года – «Квебек Нордикс»), которому покорилось это достижение. Также Натан стал первым из игроков драфта 2013 года, сумевшим набрать 600 очков в карьере.



Для достижения этой отметки Маккиннону потребовалось сыграть 599 матчей, это седьмой результат среди выступающих на данный момент хоккеистов НХЛ. На первом месте Коннор Макдэвид, набравший 600 очков в 421 игре.

Новость по теме Маккиннон первым из игроков драфта 2013 года набрал 600 очков в карьере