Маккиннон первым из игроков драфта 2013 года набрал 600 очков в карьере.

На стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Основное время матча завершилось вничью – 3:3. В серии буллитов сильнее оказались хозяева – 1:0.

Один из голов «Колорадо» забил нападающий Натан Маккиннон, для канадского игрока это взятие ворот стало 600-м результативным действием в карьере.

Таким образом, Маккиннон стал седьмым игроком в истории «Колорадо Эвеланш» (до 1995 года – «Квебек Нордикс»), которому покорилось это достижение. Также Натан стал первым из игроков драфта 2013 года, сумевшим набрать 600 очков в карьере. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.

Для достижения этой отметки Маккиннону потребовалось сыграть 599 матчей, это седьмой результат среди выступающих на данный момент хоккеистов НХЛ. На первом месте Коннор Макдэвид, набравший 600 очков в 421 игре.