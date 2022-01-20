Ривз: никогда не хочется оставаться без голов на протяжении трёх месяцев

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз прокомментировал свою прерванную безголевую серию, состоявшую из 32 матчей.



«Никогда не хочется оставаться без голов на протяжении трёх месяцев. Хотя в моей карьере таких отрезков было немало. Но здорово, что они остались позади. Надеюсь, что впереди их будет ещё много… В целом мы доказываем всей лиге, что являемся полноправными претендентами на чемпионство. Турнирная таблица не врёт», – цитирует Ривза официальный сайт НХЛ на русском языке.



Сегодня, 20 января, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



В составе хозяев дубль оформил Райан Ривз – это его первый дубль с апреля 2013-го, когда он дважды забил «Сент-Луис Блюз». Также эти голы стали для Ривза первыми в текущем сезоне. Форвард провёл 33 матча и набрал восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

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