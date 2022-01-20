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Форвард «Торпедо» Гривик поделился эмоциями от вызова в сборную Словакии на ОИ-2022

Форвард «Торпедо» Гривик поделился эмоциями от вызова в сборную Словакии на ОИ-2022
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Марек Гривик прокомментировал вызов в сборную Словакии на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Я всегда мечтал представлять свою страну на Олимпийских играх. Получить эту возможность — большая честь и гордость для меня. Я очень ждал этой новости, и теперь, когда она опубликована официально, эмоции просто зашкаливают. И я с нетерпением жду дебюта на турнире.

Очень рад и за других ребят из «Торпедо», которые тоже получили возможность сыграть в Пекине. Надеюсь, что встретимся с Кенни и Энди (Агостино и Мили, хоккеисты сборной США и «Торпедо». — прим. «Чемпионата») где-нибудь в плей-офф. Помимо этого, в одной группе с моей командой будет выступать сборная Швеции. Они пока не опубликовали свой состав, но также хотелось бы ждать оттуда хороших новостей.

Знаю, что болельщики «Торпедо» будут поддерживать всех игроков нашей команды на турнире, независимо от цветов флагов, под которыми они будут выступать. Хочу поблагодарить их за внимание и за эту поддержку!» – цитирует Гривика пресс-служба клуба.

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