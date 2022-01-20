Мама форварда «Филадельфии» отреагировала на драку сына с Харой
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«Нью-Йорк Айлендерс» по буллитам обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3.
В середине третьего периода защитник «Айлендерс» Здено Хара и нападающий «Филадельфии» Зак Макьюэн сошлись в драке, победителем из которой вышел 44-летний игрок гостей. Мама хоккеиста «Флайерз» Джулиана Макьюэн отреагировала на данный инцидент в «твиттере».
«Всегда тяжело наблюдать за этой частью игры, но я знаю кое-кого, кто был бы очень горд, что его мальчик не испугался такой иконы! Зак, твой папа определённо был на краю небес прошлой ночью!», — написала Макьюэн.
В текущем регулярном сезоне 25-летний хоккеист сыграл в 37 встречах, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «-7».
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