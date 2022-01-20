Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Список из 25 игроков был объявлен в эфире телеканала Discovery+ Sport.



В состав вошли 18 представителей Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»);



Защитники: Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа («Кярпят», Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария);



Нападающие: Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба – СКА), Харри Песонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все – «Йокерит»), Саку Мяеналанен («Кярпят», Финляндия).



Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).