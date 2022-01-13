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Олимпийские игры — 2022 года по хоккею, составы всех национальных сборных, кто сыграет на турнире, Россия, Канада, США

Объявление составов на Олимпиаду LIVE! Чехия уже опубликовала, на очереди американцы
Денис Лутченко Егор Торишный
,
Составы хоккейных сборных на Олимпиаду. LIVE
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Полный список по всем командам.

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, а уже сегодня, 13 января, национальные хоккейные федерации начинают представлять составы своих команд на главный турнир четырёхлетия. «Чемпионат» запускает специальный лайв, посвящённый объявлению составов национальных сборных.

Календарь Олимпиады
ГруппаКомандаВратариЗащитникиНападающие
A Канада
СШАНик Шор
Германия
Китай
B Россия
ЧехияШимон Грубец, Роман Вилл, Патрик БартошакРональд Кнот, Давид Скленичка, Лукаш Клок, Якуб Ержабек, Войтех Мозик, Томаш Кундратек, Либор ШулакРоман Червенка, Иржи Смейкал, Владимир Соботка, Гинек Зогорна, Радан Ленц, Михал Ржепик, Томаш Гика, Ян Коварж, Матей Странски, Лукаш Седлак, Давид Крейчи, Михал Шпачек, Михал Фролик, Томаш Зогорна
Швейцария
Дания
C Швеция
ФинляндияХарри СятериСакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд
СловакияМихал Чайковски
Латвия
Состав сборной Чехии по хоккею на Олимпиаду — 2022
Live Сергей Емельянов

Новосибирская «Сибирь» сообщила, что в сборную Финляндии вызван голкипер Харри Сятери, за словаков сыграет защитник Михал Чайковски, а за американцев выступит форвард Ник Шор.

16:55 Сергей Емельянов

Стали известны имена трёх хоккеистов, которые включены в список сборной Финляндии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Как сообщает твиттер-аккаунт «Салавата Юлаева», нападающие Маркус Гранлунд, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен вошли в состав финской команды.

16:27 Сергей Емельянов

В час ночи по Москве свою заявку на турнир должна представить Федерация хоккея США. На данный момент известны фамилии 15 игроков, получивших приглашения в сборную.

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Стали известны имена 15 хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде
16:23 Лев Лукин

Состав сборной Чехии по хоккею на Олимпиаду — 2022

Сборная Чехии первой среди участников олимпийского хоккейного турнира в Пекине опубликовала свой состав.

Вратари:

Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»).

Защитники:

Якуб Ержабек («Спартак»), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал»), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).

Нападающие:

Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн»), Радан Ленц («Амур»), Матей Странски («Давос»), Матей Блюмел («Динамо» Пардубице), Михаэл Фролик («Лозанна»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»), Ян Коварж («Цуг»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Михаэль Шпачек («Фрёлунда Индианс»).

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