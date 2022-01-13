Объявление составов на Олимпиаду LIVE! Чехия уже опубликовала, на очереди американцы

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, а уже сегодня, 13 января, национальные хоккейные федерации начинают представлять составы своих команд на главный турнир четырёхлетия. «Чемпионат» запускает специальный лайв, посвящённый объявлению составов национальных сборных.
|Группа
|Команда
|Вратари
|Защитники
|Нападающие
|A
|Канада
|США
|Ник Шор
|Германия
|Китай
|B
|Россия
|Чехия
|Шимон Грубец, Роман Вилл, Патрик Бартошак
|Рональд Кнот, Давид Скленичка, Лукаш Клок, Якуб Ержабек, Войтех Мозик, Томаш Кундратек, Либор Шулак
|Роман Червенка, Иржи Смейкал, Владимир Соботка, Гинек Зогорна, Радан Ленц, Михал Ржепик, Томаш Гика, Ян Коварж, Матей Странски, Лукаш Седлак, Давид Крейчи, Михал Шпачек, Михал Фролик, Томаш Зогорна
|Швейцария
|Дания
|C
|Швеция
|Финляндия
|Харри Сятери
|Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд
|Словакия
|Михал Чайковски
|Латвия
Новосибирская «Сибирь» сообщила, что в сборную Финляндии вызван голкипер Харри Сятери, за словаков сыграет защитник Михал Чайковски, а за американцев выступит форвард Ник Шор.
Стали известны имена трёх хоккеистов, которые включены в список сборной Финляндии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Как сообщает твиттер-аккаунт «Салавата Юлаева», нападающие Маркус Гранлунд, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен вошли в состав финской команды.
В час ночи по Москве свою заявку на турнир должна представить Федерация хоккея США. На данный момент известны фамилии 15 игроков, получивших приглашения в сборную.
Состав сборной Чехии по хоккею на Олимпиаду — 2022
Сборная Чехии первой среди участников олимпийского хоккейного турнира в Пекине опубликовала свой состав.
Вратари:
Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»).
Защитники:
Якуб Ержабек («Спартак»), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал»), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).
Нападающие:
Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн»), Радан Ленц («Амур»), Матей Странски («Давос»), Матей Блюмел («Динамо» Пардубице), Михаэл Фролик («Лозанна»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»), Ян Коварж («Цуг»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Михаэль Шпачек («Фрёлунда Индианс»).
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