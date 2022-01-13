Полный список по всем командам.

Объявление составов на Олимпиаду LIVE! Чехия уже опубликовала, на очереди американцы

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, а уже сегодня, 13 января, национальные хоккейные федерации начинают представлять составы своих команд на главный турнир четырёхлетия. «Чемпионат» запускает специальный лайв, посвящённый объявлению составов национальных сборных.

Группа Команда Вратари Защитники Нападающие A Канада США Ник Шор Германия Китай B Россия Чехия Шимон Грубец, Роман Вилл, Патрик Бартошак Рональд Кнот, Давид Скленичка, Лукаш Клок, Якуб Ержабек, Войтех Мозик, Томаш Кундратек, Либор Шулак Роман Червенка, Иржи Смейкал, Владимир Соботка, Гинек Зогорна, Радан Ленц, Михал Ржепик, Томаш Гика, Ян Коварж, Матей Странски, Лукаш Седлак, Давид Крейчи, Михал Шпачек, Михал Фролик, Томаш Зогорна Швейцария Дания C Швеция Финляндия Харри Сятери Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд Словакия Михал Чайковски Латвия