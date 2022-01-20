Андронов — об ОИ-2018: скажите игроку, сломавшему в финале плечо, что он взял не то золото

Нападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал разговоры о важности победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, а также рассказал, можно ли взять что-то из прошлого опыта для предстоящих Игр в Пекине.



«Тяжело сказать, что нужно взять из опыта Пхёнчхана. Новая команда, новый тренерский штаб сейчас. Но надо точно вынести, что на Олимпиаде не будет лёгких дней и проходных матчей. У всех команд изначально равные шансы на успех, надо будет биться каждую игру. Нельзя недооценивать соперника, быть готовым на 100% каждый день.



А что изменится, если олимпийский хоккейный турнир перенесут на лето? Разве поменяется решение НХЛ по Олимпиаде? Моё мнение — надо играть, когда скажут. Если думать о возможном переносе сейчас, то есть риск совсем не подготовиться к турниру. Нам надо готовиться к ближайшему турниру, а как там могло быть и что было бы лучше — этого никто не знает.



Сталкивался ли с разговорами, что золото Пхёнчхана было ненастоящим? Независимо от того, выиграешь ты или проиграешь, найдутся критики. Много ребят, которые имеют отличный уровень игры, но никогда не играли в НХЛ. К сожалению, у нас в хоккее есть НХЛ, и есть остальные лиги, но не все могут туда попасть по разным причинам. Когда мы выиграли Олимпиаду в 2018 году, то никто не думал, что это был какой-то ненастоящий турнир. Попробуйте сказать человеку, который в финале сломал плечо, что он выиграл не то золото», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.