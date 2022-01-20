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«Их система работает и без игроков НХЛ». The Hockey Writers — о сборной России на ОИ-2022

«Их система работает и без игроков НХЛ». The Hockey Writers — о сборной России на ОИ-2022
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Издание The Hockey Writers представило превью сборной России по хоккею перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).

«Команда вновь будет состоять из игроков КХЛ, элитной российской лиги. Помимо хоккеистов, которые завоевали золото в 2018 году, могут появиться новые игроки: Андрей Кузьменко, Сергей Андронов, Алексей Марченко и выбранный «Баффало Сэйбрз» в первом раунде драфта НХЛ 2012 года Михаил Григоренко.

Из-за отсутствия игроков НХЛ в этом году внимание переключится на других опытных хоккеистов, которые могут помочь «Красной машине» привезти домой ещё одно золото. Большие надежды возлагаются на таких игроков, как Никита Гусев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Состав команды претерпел некоторые изменения по сравнению с 2018 годом, но российские хоккеисты доказали, что могут добиться успеха без игроков из НХЛ. Их система работает, они снова станут одной из самых сильных команд», — говорится в материале издания.

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