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Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ

Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин повторил результат россиянина Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги.

В активе 36-летнего форварда стало 619 голевых передач. Ранее Зубов единолично занимал третье место по этому показателю среди россиян. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (682).

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