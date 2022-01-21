Три участника матча «Бостон» — «Вашингтон» досрочно завершили встречу из-за травм

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов счёт 2:2.
Сразу три хоккеиста из-за травм были вынуждены завершить встречу досрочно. У «Бостона» из-за повреждений не смогут доиграть матч нападающие Брэд Маршан и Антон Блид. У «Вашингтона» выбыл защитник Ник Дженсен. Согласно сообщениям пресс-служб обоих клубов, все три хоккеиста получили «травмы верхней части тела».
На момент написания новости проходит третий период матча. Счёт пока 2:2.
В составе столичного клуба первую шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу ему отдал его соотечественник Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин повторил результат россиянина Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги.
В активе 36-летнего форварда стало 619 голевых передач. Ранее Зубов единолично занимал третье место по этому показателю среди россиян. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (682).
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