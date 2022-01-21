Видео травмы Маршана после толчка на борт от игрока «Вашинтона»

В интернете появилось видео произошедшего в матче НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» инцидента, в котором форвард «Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй травмировал нападающего хозяев Брэда Маршана.



Опубликовавший его в своём «твиттере» журналист Блейк Торн предположил, что Маршан в результате столкновения с соперником получил травму плеча.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.



Ранее сообщалось, что сразу три хоккеиста из-за травм были вынуждены завершить эту встречу досрочно. У «Бостона» из-за повреждений помимо Маршана не смог доиграть матч нападающий Антон Блид. У «Вашингтона» выбыл защитник Ник Дженсен.