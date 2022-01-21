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«Даллас» в результативном матче победил «Баффало». У Гурьянова – 10-я голевая в сезоне

«Даллас» в результативном матче победил «Баффало». У Гурьянова – 10-я голевая в сезоне
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Далласа» по дублю оформили Джейсон Робертсон и Тайлер Сегин, автором ещё одного гола стал Роопе Хинц. За «Баффало» забрасывали Расмус Далин, Джек Куинн, Дилан Козенс и Алекс Так.

24-летний российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился голевой передачей, которая стала для него юбилейной – 10-й в нынешнем сезоне и 40-й в НХЛ. Всего на его счету 16 (6+10) очков в 33 матчах при показателе полезности «0».

Благодаря этой победе «Далласу» удалось прервать серию из 3 поражений кряду. Сейчас команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 40 очками в 37 матчах. «Баффало» (31) – 14-й на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Далин (Бьорк, Йокихарью) – 02:47' (5x5)   2:0 Куинн (Далин, Томпсон) – 06:37' (5x4)   2:1 Робертсон – 16:50' (5x4)   3:1 Козенс (Олофссон, Куинн) – 21:09' (5x5)   3:2 Хинц (Робертсон, Клингберг) – 25:26' (5x4)   3:3 Сегин (Гурьянов, Клингберг) – 31:40' (5x5)   4:3 Так (Далин, Йокихарью) – 34:13' (5x5)   4:4 Сегин (Хинц, Клингберг) – 52:23' (5x4)   4:5 Робертсон (Сегин, Павелски) – 56:28' (5x4)
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