«Даллас» в результативном матче победил «Баффало». У Гурьянова – 10-я голевая в сезоне

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе «Далласа» по дублю оформили Джейсон Робертсон и Тайлер Сегин, автором ещё одного гола стал Роопе Хинц. За «Баффало» забрасывали Расмус Далин, Джек Куинн, Дилан Козенс и Алекс Так.
24-летний российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился голевой передачей, которая стала для него юбилейной – 10-й в нынешнем сезоне и 40-й в НХЛ. Всего на его счету 16 (6+10) очков в 33 матчах при показателе полезности «0».
Благодаря этой победе «Далласу» удалось прервать серию из 3 поражений кряду. Сейчас команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 40 очками в 37 матчах. «Баффало» (31) – 14-й на Востоке.
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