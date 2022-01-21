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Видео гола Макэвоя, который на последней минуте принёс «Бостону» победу над «Вашингтоном»

Видео гола Макэвоя, который на последней минуте принёс «Бостону» победу над «Вашингтоном»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

За «Бостон» дублем отметился Давид Пастрняк, ещё по шайбе на счету Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя, который забросил её за 45 секунд до конца основного времени матча. Американский защитник подключился к атаке своей команды и точным броском реализовал удаление Ника Дауда, до выхода которого из штрафного бокса в момент броска Макэвоя оставалось всего 12 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Бостона».

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал чешский голкипер Витек Ванечек, отразивший 29 бросков из 33. У Линуса Улльмарка из «Бостона» — 14 сейвов.

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