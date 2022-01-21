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Барабанов набрал очко за «Сан-Хосе» в первой же смене после возвращения из ковид-протокола

Барабанов набрал очко за «Сан-Хосе» в первой же смене после возвращения из ковид-протокола
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Плэдж-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сиэтл Кракен» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0.

Хоккеистам «Шаркс» удалось открыть счёт в матче уже на 38-й секунде встречи – отличился чешский нападающий Томаш Гертл, а ассистировал ему 27-летний россиянин Александр Барабанов, который сумел отметиться результативным действием в первой же смене после возвращения в состав из ковид-протокола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сан-Хосе».

Таким образом, на счету Барабанова уже 21 (6+15) очко в 33 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-1».

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