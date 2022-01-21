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Анттила прокомментировал продление контракта с «Йокеритом»

Анттила прокомментировал продление контракта с «Йокеритом»
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Нападающий «Йокерита» Марко Анттила прокомментировал решение продлить контракт с клубом.

«Мне по-прежнему нравится здесь играть, и хорошо, что не пришлось выкручивать руки, чтобы продлить контракт, так как обе стороны проявили желание воспользоваться опцией в контракте.

Моя мотивация к тренировкам и развитию остаётся сильной, хотя я, конечно, уже достаточно возрастной хоккеист. У меня получилось адаптировать развитие к своим потребностям. Мощности могло быть и больше, но время ещё есть, так что мы на правильном пути.

Боевой дух и игра были на хорошем уровне. Я доволен работой команды. Мы смогли исправить некоторые слабые моменты», – цитирует Анттилу официальный сайт клуба.

Напомним, новое соглашение хоккеиста с командой действует до конца сезона-2022/2023.

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Анттила продлил контракт с «Йокеритом» до конца сезона-2022/2023
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