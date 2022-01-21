Форвард «Флориды»: Бобровский был хорош с самого начала. Он всю игру делал важные сейвы

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге поделился мнением об игре российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:0).

«Сегодня мы начали неважно, но Бобровский был хорош с самого старта. Он делал важные сейвы в течение всего вечера, держал нас в игре, а потом мы разбегались и начать играть лучше», – цитирует Вераге официальный сайт НХЛ на русском языке.

33-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 40 бросков по воротам, внёс значительный вклад в победу «Пантерз». Это его первая «сухая» игра в сезоне и 35-я за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на третье место среди россиян по количеству шат-аутов, превзойдя показатели Семёна Варламова и Ильи Брызгалова, у которых по 34 «сухаря».