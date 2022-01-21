Гарпенлёв: вратари Швеции могут выиграть матчи в одиночку. Отличные шансы на Олимпиаду

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв поделился ожиданиями от Олимпиады-2022.

«У нас отличные шансы на Олимпиаду. Мы постарались создать команду с сильными личностями и характером. С нами будет сложно играть.



Мы чувствуем себя в полной безопасности с нашей вратарской бригадой. Все трое могут выигрывать матчи в одиночку. Это важно на таком турнире, как Олимпиада.

В защите у нас микс атакующих и оборонительных хоккеистов. Четыре леворуких хоккеиста и четыре праворуких. У нас хорошая линия обороны.

В нападении мы собрали игроков, которые могут действовать во всех ситуациях. Также выбрано восемь центров, некоторые из которых могут сыграть на фланге. К тому же у нас есть возможность добавить игроков из резерва в случае необходимости», — заявил Юхан Гарпенлёв.