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«Барыс» и «Сарыарка» в рамках сотрудничества произвели обмен голкиперами

«Барыс» и «Сарыарка» в рамках сотрудничества произвели обмен голкиперами
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В рамках договора о спортивном сотрудничестве хоккейные клубы «Барыс» и «Сарыарка» произвели обмен вратарями.

Как сообщает официальный сайт клуба из Нур-Султана, голкипер Андрей Шутов продолжит сезон в составе карагандинской команды. В обратном направлении отправился Демид Еремеев, который будет выступать за «Номад». Оба спортсмена подписали соглашения о временных переходах до 30 апреля 2022 года.

Шутов в текущем сезоне сыграл один матч за «Барыс» в КХЛ, в котором клуб обыграл в гостях «Металлург» (4:3, ОТ), а также помог «Номаду» одержать восемь побед в чемпионате Казахстана (коэффициент надёжности – 1,43 при 94,4% отражённых бросков).

Еремеев последнее время защищал цвета «Темиртау». В 26 поединках он одержал 12 побед (коэффициент надёжности — 3,26 при 89,6% отражённых бросков).

Напомним, ранее «Сарыарку» возглавил латвийский специалист Петерис Скудра.

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