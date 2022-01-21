«Барыс» и «Сарыарка» в рамках сотрудничества произвели обмен голкиперами

В рамках договора о спортивном сотрудничестве хоккейные клубы «Барыс» и «Сарыарка» произвели обмен вратарями.



Как сообщает официальный сайт клуба из Нур-Султана, голкипер Андрей Шутов продолжит сезон в составе карагандинской команды. В обратном направлении отправился Демид Еремеев, который будет выступать за «Номад». Оба спортсмена подписали соглашения о временных переходах до 30 апреля 2022 года.



Шутов в текущем сезоне сыграл один матч за «Барыс» в КХЛ, в котором клуб обыграл в гостях «Металлург» (4:3, ОТ), а также помог «Номаду» одержать восемь побед в чемпионате Казахстана (коэффициент надёжности – 1,43 при 94,4% отражённых бросков).



Еремеев последнее время защищал цвета «Темиртау». В 26 поединках он одержал 12 побед (коэффициент надёжности — 3,26 при 89,6% отражённых бросков).



Напомним, ранее «Сарыарку» возглавил латвийский специалист Петерис Скудра.